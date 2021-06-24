Более 15 млрд рублей предусмотрели в Подмосковье на борьбу с COVID-19 на 2021 год

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 15 млрд рублей предусмотрели в бюджете Московской области на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг в ходе заседания Мособлдумы сообщила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

"В проекте закона (о внесении изменений в бюджет Подмосковья - прим. ТАСС) в настоящее время предусмотрено на 2021 год 15,3 млрд рублей [на меры по борьбе с распространением COVID-19]", - сказала Кадырова.

Согласно пояснительной записке, более 3,8 млрд рублей предусматривается на выплаты работникам медорганизаций учреждений здравоохранения Московской области, а также обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам. Кроме того, более 772 млн предусмотрено на предоставление субсидий учреждениям здравоохранения в целях перераспределения средств на выплаты работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 298 855 случаев заражения, выздоровели 244 419 человек, умерли 6 400.