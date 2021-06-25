В Подмосковье задержали альфонса, который обманул женщин на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Королеве мужчину, который, представляясь сотрудником МЧС, обманывал женщин. Ущерб составил 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник знакомился с женщинами в интернете, представляясь сотрудником МЧС России, входил к ним в доверие, красиво ухаживал, затем занимал деньги, которые впоследствии не возвращал. Чаще всего мужчина занимал денежные средства якобы на лечение себе и родственникам. Потерпевшие сочувствовали и систематически переводили ему от 5 до 200 тыс. рублей. В полицию поступили заявления от трех жительниц Московского региона в возрасте от 28 до 32 лет. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей", - сказала она.

По ее словам, подозреваемый задержан, при проведении осмотра по месту жительства задержанного обнаружена и изъята летняя и зимняя форма сотрудника противопожарной службы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.