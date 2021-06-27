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Лесной пожар в Подмосковье локализован на площади почти 12 га

Возгорание зафиксировали в 3 км от рабочего поселка Малаховка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Лесной пожар в районе рабочего поселка Малаховка в Подмосковье локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 20:35 пожар локализован на площади 11,9 га", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 3 км от рабочего поселка Малаховка зафиксирован лесной низовой пожар. Он не угрожал населенному пункту, а также находящемуся неподалеку детскому санаторию. В его тушении участвуют силы лесхоза и муниципальные пожарные, силы и средства МЧС пока не привлекаются. Также работают два пожарных вертолета Московского авиационного центра.

Теги
Россия
В Подмосковье загорелся лес
Площадь возгорания составляет 7 га
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