{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Раменском районе Подмосковья из-за грозы аварийно отключили электричество

Электроснабжение планируется восстановить к 16:00

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Электричество отключено из-за грозы и ливня в 14 населенных пунктах Раменского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 14 населенных пунктах Раменского городского округа аварийно отключено электроснабжение. Планируется его восстановить к 16:00", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о том, что до конца суток в области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.

 

Теги
Россия
Пожар в коттедже в Подрезково локализовали
Пострадавших нет
Читать полностью