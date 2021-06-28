В Раменском районе Подмосковья из-за грозы аварийно отключили электричество

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Электричество отключено из-за грозы и ливня в 14 населенных пунктах Раменского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В 14 населенных пунктах Раменского городского округа аварийно отключено электроснабжение. Планируется его восстановить к 16:00", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о том, что до конца суток в области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.