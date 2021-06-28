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В Подмосковье после ливня нет подтопленных дорог и придомовых территорий

Ранее сообщалось, что почти в 40 населенных пунктах Московской области из-за непогоды отключилось электричество

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сильный дождь не привел к подтоплению дорог и придомовых территорий в Подмосковье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Подтоплений участков дорог и придомовых территорий не зафиксировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что почти в 40 населенных пунктах Московской области отключилось электричество из-за непогоды, в 11 оно уже восстановлено, в остальных работают энергетики. Утром в понедельник ГУ МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о том, что до конца суток в области ожидаются сильные дожди, гроза и град. Усиление ветра при грозе может достигать 25 м/с.

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Россия
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