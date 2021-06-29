Более 25 тыс. жителей Одинцова обеспечили качественной водой благодаря реконструкции ВЗУ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. жителей Одинцова обеспечили качественной питьевой водой благодаря досрочному завершению реконструкции водозаборного узла (ВЗУ). Всего в 2021 году чистой питьевой водой планируется обеспечить около 200 тыс. человек в 11 городских округах Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Еще более 25 тыс. человек в Одинцовском округе будут обеспечены чистой питьевой водой. [Губернатор] Андрей Воробьев вместе с жителями дал старт работе насосной станции ВЗУ № 1, которую досрочно реконструировали в рамках президентского проекта. Мощность объекта - 6,5 тыс. куб. м в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в этом году качественной питьевой водой обеспечат около 200 тыс. человек в 11 городских округах Московской области.

"У нас реализуется президентская программа, которая позволяет сделать воду в Подмосковье чистой - и для питья, и для приготовления пищи, и для купания детей. Очень приятно, что подрядчик сдал ВЗУ раньше срока. Мы ваши запросы слышим и стараемся сделать так, чтобы вы чувствовали перемены. Большие города, по сути, уже обеспечены чистой водой, сейчас мы идем в маленькие населенные пункты, чтобы и там она была везде", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что благодаря реализации программы "Чистая вода" за семь лет качество водоснабжения улучшено для 2 млн жителей Московской области. До 2024 года чистую воду получат еще 675 тыс. человек, в результате чего обеспеченность населения качественной водой составит более 94%.