Более 600 человек написали ЕГЭ на 100 баллов в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 600 выпускников школ Московской области получили наивысший балл по результатам ЕГЭ по девяти предметам, почти 30 человек стали мультистобалльниками, об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье завершился основной период сдачи ЕГЭ. Уже известны результаты по девяти предметам. По итогам этих экзаменов 605 выпускников получили высший балл по одному экзамену, а 27 человек стали мультистобалльниками - это те, кто набрал 100 баллов сразу по нескольким предметам",- приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что почти четверть выпускников получили от 80 до 99 баллов. Окончательные итоги основного периода сдачи ЕГЭ будут подведены 15 июля.

"Наши ребята показывают хорошие результаты, а количество стобалльников только увеличивается. Основной период позади. Сейчас время резервных дней, первый уже прошел. В резервные дни экзамены сдают те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основном периоде. В регионе все экзамены проходят без сбоев, с соблюдением мер безопасности - это особенно важно",- добавила Каклюгина.