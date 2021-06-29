С начала года более 36 тыс. человек нашли работу в Подмосковье с помощью центров занятости

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 36 тыс. человек смогли найти работу с помощью подмосковных центров занятости с начала года. В настоящее время в банке вакансий насчитывается около 67 тыс. вакансий на территории региона, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве социального развития Московской области.

"С начала года подмосковные центры занятости помогли трудоустроиться свыше 36 тыс. человек, направили на обучение 4 тыс. безработных граждан, 36 тыс. человек оказали услугу по профориентации и практически 3 тыс. наши специалисты оказали психологическую помощь", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства Московской области - министра социального развития региона Ирину Каклюгину.

По ее словам, уровень безработицы в Подмосковье составляет 3,8%,в то время как по России этот показатель равен 5,4%, а по ЦФО - 3,9%.

"Одна из наших задач - помочь людям найти работу, выровнять материально положение, поддержать в трудной ситуации. В настоящее время подмосковные работодатели ищут порядка 67 тыс. сотрудников. Больше всего они нуждаются в инженерах, менеджерах, водителях, грузчиках и подсобных рабочих", - отметила Каклюгина.