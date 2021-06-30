Глава РАН предложил создать в Подмосковье лазерный центр

ДУБНА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Мощный лазерный центр для развития перспективных направлений физики необходимо создать на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). С таким предложением выступил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе совещания в ОИЯИ.

"Нам бы очень хотелось, чтобы в будущем, и когда у вас [в ОИЯИ] будет построен коллайдер НИКА, и когда вы будете продолжать исследования по созданию новых сверхтяжелых ионов, чтобы мы могли объединить усилия и построить здесь один из мощных лазерных комплексов. Чтобы можно было бы одновременно использовать уникальные возможности двух дисциплин (физики тяжелых ионов и физики сверхсильных лазерных полей)", - сказал Сергеев.

По его словам, сейчас наметилась тенденция слияния физики тяжелых ионов и физики сверхсильных лазерных полей. Это направление, как пояснил глава РАН, иногда называют ядерной фотоникой.

"Фактически речь идет о том, что современные лазерные установки могут создавать настолько мощные лазерные импульсы, что электрические и магнитные поля <...>, образно говоря, могут "доставать" до ядерных процессов. А не только традиционных атомных процессов, например, ионизация атома, ускорение электронов, ионов и др.", - пояснил Сергеев, добавив, что направления ядерной фотоники сейчас активно развиваются в мире.

НИКА (NICA) - один из шести проектов класса "мегасайенс" в России, согласно которому в ОИЯИ будет построен коллайдер. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. В полную силу коллайдер должен начать работать в 2023 году. ОИЯИ - крупнейший международный научный центр, которым руководит комитет представителей 18 стран-участниц.