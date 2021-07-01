Один человек погиб, один пострадал при обрушении стены бывшей фабрики в Подмосковье

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один пострадал в результате обрушении части стены при проведении демонтажных работ на территории бывшей ткацкой фабрики в подмосковном Ногинске. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На территории бывшей ткацкой фабрики на улице Климова, дом 50, при проведении демонтажных работ произошло обрушение части стены здания. В результате, по предварительным данным, один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.