Глава Лобни Смышляев ушел с должности по собственному желанию

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Глава городского округа Лобня Евгений Смышляев покинул пост по собственному желанию, об этом сообщили журналистам в совете депутатов муниципального образования.

"В Совете депутатов городского округа Лобня Московской области зарегистрировано поданное главой городского округа Смышляевым Е. В. заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - сообщили в совете депутатов.

В соответствии с уставом муниципального образования, полномочия главы округа временно будет исполнять первый заместитель главы администрации.

Ранее глава Лобни Евгений Смышляев был задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности. 4 июля Лобненский городской суд Московской области отказал следствию в избрании меры пресечения в виде ареста. Чиновнику был избран запрет определенных действий, а обвинение ему пока не предъявлено.

37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.