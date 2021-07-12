Въезд транспорта на территории лесного фонда Подмосковья ограничили по 19 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Въезд транспортных средств в леса на территории земель лесного фонда Подмосковья и пребывание граждан там ограничили по 19 июля в связи с пожароопасной обстановкой в регионе. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

"С 12 по 19 июля 2021 года ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области", - сказал зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин слова которого цитируются в сообщении. Он отметил, что данная мера обусловлена установлением на территории лесного фонда региона высокого (IV) класса пожарной опасности, а также отсутствием, по данным прогноза Гидрометцентра, улучшения в лесах пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней.

В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесах при введении особого противопожарного режима грозит административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. рублей для граждан; от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц; от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Сопредседатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, чьи слова также приводит пресс-служба, уточнила, что в филиалах лесничеств усилено патрулирование, а на лесопожарных станциях филиалов "Центрлесхоз" и в диспетчерских пунктах лесничеств с 08:00 до 21:00 организовано ежедневное дежурство ответственных лиц. Также, по ее словам, создана система КПП, все силы и средства пожаротушения, в частности, резервные, приведены в состояние повышенной готовности, лесные дороги перекрыты шлагбаумами.