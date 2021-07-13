Около 1 тыс. детей-сирот обрели семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающиеся семьи около 1 тыс. детей-сирот с начала года, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, всего в Московской области насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 85 из них создано в этом году. Также она рассказала, что в регионе работает мобильное приложение "Усыновление в Московской области", с помощью которого процесс усыновления стал более оперативным.

"Также будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. У нас 70 таких школ. С начала года обучение там прошли порядка 1,3 тыс. потенциальных усыновителей", - отметила Каклюгина.

В министерстве рассказали, что в Подмосковье проживают около 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,2 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.