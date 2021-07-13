В Подмосковье на выборы в Госдуму подали документы 13 самовыдвиженцев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 13 кандидатов в Московской области подали документы для участия на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в порядке самовыдвижения. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"Завершен период самовыдвижения кандидатов на выборы в Госдуму. 12 июля завершился период подачи документов для участия на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва в порядке самовыдвижения. В Московской области таким правом воспользовались 13 кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим этапом для кандидатов станет регистрация. Свои документы они должны представить не позднее 18:00 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.