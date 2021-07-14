В МЧС предупредили о жаре до 35 градусов в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о жаре до 35 градусов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 14-15 июля местами по Московской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 35 градусов", - сказали в пресс-службе.

В связи с жаркой погодой в МЧС рекомендуют обеспечивать в помещении проветривание - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. Носить лучше одежду светлых тонов, на улице обязательно нужно надевать головной убор. Находясь под прямыми лучами солнца нужно закрывать как можно больше поверхности кожи.

Поездки на личном и общественном транспорте в жаркую погоду лучше ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При появлении признаков теплового удара следует потреблять воду для возмещения потери жидкости, принимая ее небольшими дозами, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.