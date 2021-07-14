Власти Подмосковья запретили устанавливать мусоропроводы в новостройках

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья ввели запрет на установку мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах для стимулирования раздельного сбора мусора, сообщила в среду на конференции первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

В июне правительство Подмосковья утвердило стандарты жилого помещения и комфортности проживания на территории области.

"Наш приоритет - это экология, это стимулирование раздельного сбора мусора. Из года в год рекомендация исключить мусоропровод у нас звучит на рабочей группе архитектурной комиссии. Как мы знаем, комиссия бывает в тот момент, когда проектирование ушло на середину проектного процесса, переделки, исключение мусоропровода на этой стадии, как правило, носят характер если не драматический, то связанный с существенными затратами. Поэтому я анонсирую, что в любом случае Московская область отказывается от мусоропроводов", - сказала Кузьмина.

Она добавила, что раздельная сортировка мусора может быть организована на улице около дома или в специальном помещении в подъезде. "Мусоропроводы, когда каждый тащит свой мешок, а потом все это уходит на заводы по сортировке, - от этого мы уходим", - подчеркнула главный архитектор региона.

Кроме того, ранее на подмосковном портале "Добродел" проходило голосование по демонтажу мусоропроводов и организации на их местах колясочных зон. В голосовании приняли участие более 14,2 тыс. человек. По его итогам в домах, где наибольшее количество жителей выбрали ликвидировать мусоропровод, будут проведены общие собрания собственников для принятия окончательного решения.

В июне 2020 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, включающий отказ от мусоропроводов в проектируемых домах. Также план включает подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации, вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.