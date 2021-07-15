Более 100 единиц гинекологического оборудования закупили для больниц Подмосковья

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Свыше 100 новых единиц гинекологического оборудования закупили для более чем 40 медучреждений Московской области, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Современное медицинское оборудование необходимо для проведения качественной диагностики. С начала года мы закупили 103 единицы гинекологического оборудования. Новые аппараты получат более 40 медорганизаций", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В материале поясняется, что новое оборудование поступит в больницы Воскресенска, Ногинска, Клина, Щелкова и других округов региона. Вся медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.