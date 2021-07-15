Энергетики Подмосковья перешли на режим повышенной готовности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Энергетические компании Московской области перешли на режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

В Минэнерго Подмосковья пояснили, что в области ожидается гроза, проливной дождь и шквалистый ветер, из-за чего могут возникнуть небольшие неполадки в работе электросетей.

"Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, энергетики вводят режим повышенной готовности", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

В пресс-службе рассказали, что АО "Мособлэнерго" на время действия режима повышенной готовности на дежурство привлекли около 220 бригад. В ПАО "Россети Московский регион" к выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе около 2,3 тыс. человек и 2,7 тыс. единиц спецтехники.

Отмечается, что энергетики региона информационно взаимодействуют с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра.