Повреждение кровли временного медцентра в Кубинке не сказалось на его работе

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Шквалистый ветер частично повредил крышу одного из помещений конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке, где развернут временный госпиталь для оказания помощи жителям Подмосковья, последствия ликвидированы, госпиталь работает в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС в администрации центра в подмосковном Алабине.

По данным администрации, шквалистыми порывами ветра в одном из помещений конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке, где сейчас развернут временный госпиталь, было частично повреждено кровельное покрытие, в результате чего из-за сильного дождя часть помещений оказалась подтоплена.

"Незамедлительно силами сотрудников центра все последствия стихии были устранены, повреждений оборудования и медицинской техники не допущено. Временный госпиталь продолжает работать в штатном режиме", - сообщили в конгрессно-выставочном центре.