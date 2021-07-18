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При столкновении двух машин в Мытищах погибли два человека

Авария произошла на Осташковском шоссе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Два автомобиля стакнулись на Осташковском шоссе в Мытищах, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около 23:20 17 июля на 2-м км Осташковского шоссе в городском округе Мытищи произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки [Hyundai]", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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