При столкновении двух машин в Мытищах погибли два человека

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Два автомобиля стакнулись на Осташковском шоссе в Мытищах, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, около 23:20 17 июля на 2-м км Осташковского шоссе в городском округе Мытищи произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки [Hyundai]", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.