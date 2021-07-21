Возможность бронирования мест появилась в поездах "Ласточка" на участке Москва – Тверь

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" с предварительным бронированием сидячих мест в первых вагонах начали курсировать на участке Москва – Тверь. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В среду, 21 июля, на участке Москва – Тверь начали ходить скоростные "Ласточки" с предварительным бронированием сидячих мест. Такие места введены в первых вагонах экспрессов, отправляющихся с Ленинградского вокзала в 6:58, 15:45 и 21:02, а также из Твери в 9:53, 16:10 и 20:40", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, если новая услуга будет востребована, то вагоны с бронированием мест появятся во всех тверских "Ласточках".

Как рассказали в пресс-службе, стоимость проезда в вагоне с указанием мест выше, чем в остальных. Приобрести билеты в вагоны с указанием мест можно на сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам". Продажи открываются за 10 дней до отправления поезда.