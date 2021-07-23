В Подмосковье число рекультивированных полигонов к 2024 году достигнет 27

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Количество рекультивированных мусорных полигонов в Московской области к 2024 году достигнет 27. Об этом сообщил журналистам зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"27 полигонов, которые у нас на сегодняшний день включены в программу "Чистая страна", будут рекультивированы до 2024 года. Это самые опасные с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду полигоны. Оставшиеся 12 полигонов у нас пока в программу "Чистая страна" не включены, но работы по разработке проектно-сметной документации ведутся. Как только будет форсироваться программа после 2024 года, они уже будут заявлены", - сказал Разин, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, после включения оставшихся полигонов в программу рекультивации работы на объектах могут быть завершены в течение 2-3 лет.

Разин напомнил, что в регионе закрыты все 39 мусорных полигонов, которые работали по старым технологиям. "Сегодня из этих 39 полигонов 10 уже рекультивированы. То есть на них проведены работы по устройству защитных экранов, отведению фильтрата, газа. Сегодня они уже не доставляют такого серьезного беспокойства для наших жителей. Эта работа позволила нам сократить выбросы в атмосферу на 22 тыс. тонн", - добавил Разин.

Он пояснил, что после завершения технической рекультивации работы на объекте не заканчиваются. Продолжается этап биологической рекультивации. "То есть мы с полигона не уходим еще минимум 10, а то и 15 лет. До тех пор, пока мы не утилизируем весь фильтрат, не утилизируем весь свалочный газ", - рассказал зампред.

"Что касается планов - семь полигонов у нас на сегодняшний день находятся в активной стадии рекультивации, 4 из этих 7 будут завершены в этом году. Я очень рассчитываю, что с опережением графика мы сможем рекультивировать полигоны до конца сентября текущего года. <...> Мы в этом году еще дополнительно отобрали 6 полигонов под включение в программу "Чистая страна". <...> Три из них мы стараемся начать рекультивировать уже в этом году. Это, в первую очередь, такие полигоны, как "Поварово" в Солнечногорске, полигон "Воловичи" в Коломенском округе и полигон в городском округе Егорьевск", - пояснил Разин, добавив что изначально начать рекультивацию на этих полигонах планировалось в 2022 году.