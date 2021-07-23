Еще 18 природных территорий Подмосковья получат статус особо охраняемых к 2026 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать еще 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) к 2026 году, об этом сообщил журналистам в пятницу зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"Мы создаем особо охраняемые природные территории, делаем это достаточно планомерно. <...> Мы в ближайшее время, до 2026 года, планируем создать еще 18 особо охраняемых природных территорий", - сказал Разин.

Зампред уточнил, что сейчас в Подмосковье есть 258 ООПТ общей площадью более 234 тыс. га, что составляет более 5% от всей площади региона.

Он также отметил, что с 2018 года из Красной книги Московской области исключили 146 видов животных и растений. "И это не потому, что они безвозвратно пропали с территории региона, а потому что популяция видов животных, растений, насекомых была восстановлена и больше не требует охраны со стороны региона", - добавил Разин.

По его словам, сейчас в Красной книге Подмосковья насчитывается 675 видов животных и растений.