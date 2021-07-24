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При столкновении легковушки и "Камаза" в Подмосковье погибли четыре человека

Авария произошла на 20-м км автодороги Коломна - Сельниковоо

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Иномарка с четырьмя людьми выехала на встречку и столкнулась с "Камазом", все четверо погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По предварительной информации, около 20:10 на 20-м км автодороги Коломна - Сельниково (деревня Нестерово Коломенского городского округа) произошло встречное столкновение легкового автомобиля Toyota, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, и грузовой автомашины "Камаз". В результате ДТП погибли четверо человек, находившихся в легковушке", - сообщили в главке.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии устанавливаются.

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