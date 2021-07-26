В Подмосковье планируют открыть 14 новых школ 1 сентября

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В Московской области откроются 14 новых школ к началу учебного года. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"У нас уже введены сейчас семь школ. В плане было 11, но мы сделаем больше: три школы введем досрочно. Итого 14 школ мы планируем открыть 1 сентября", - сказал Тресков.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что семьи с детьми от шести до 18 лет, которые учатся в школе, могут получить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Мера также распространяется на будущих первоклашек.

"В Московской области у нас таких детей 1,1 млн. На сегодняшний день на эту выплату подано заявлений 670 тыс. Помимо этого, выплату в 10 тыс. рублей получат также подростки от 18 до 23 лет с инвалидностью, которые обучают в интернате или на дому. Таких детей у нас 8 тыс., и соответственно подано заявлений 5 тыс.", - добавила Каклюгина.

По ее словам, заявления на выплаты будут приниматься по 1 ноября 2021 года. Перечисление единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей начнется с 16 августа. "Заявление можно подать через портал госуслуг. <…> Либо очно в отделениях Пенсионного фонда. Здесь нужно взять паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС родителя и ребенка", - уточнила Каклюгина.

По указу президента РФ Владимира Путина все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На эти цели выделено более 204 млрд рублей.