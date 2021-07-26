Фестиваль спортивного кино "Красногорский" пройдет в Подмосковье в сентябре

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. XIX Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский" пройдет в Московской области со 2 по 7 сентября. Помимо кино гостей фестиваля ждут мастер-классы и встречи с представителями спорта и кинематографа, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"При поддержке Министерства культуры Московской области и администрации городского округа Красногорск со 2 по 7 сентября пройдет XIX Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что помимо кино для участников и гостей фестиваля пройдут мастер-классы, встречи со спортсменами и представителями кинематографа. Кроме того, картины киносмотра будут бесплатно демонстрироваться в кинотеатрах Подмосковья и Москвы.

По данным пресс-службы, с 2013 года в рамках фестиваля представили свыше 2 тыс. художественных и документальных фильмов более чем из 60 стран и почти всех регионов РФ. Гостями форума стали кинематографисты 28 стран, организаторы зарубежных кинофестивалей.

В министерстве культуры рассказали, что в настоящее время проводится прием заявок на участие в фестивале спортивного кино. К участию допускаются ленты спортивной тематики, созданные не ранее 2019 года. Заявки принимаются на сайте мероприятия до 10 августа.