Эксперимент по льготному проезду на коммерческих маршрутах проведут в Подмосковье

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют 1 августа начать пилотный проект по организации льготного проезда на коммерческих маршрутах в пяти городских округах Подмосковья. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"Предлагаем такой вариант решения: не переводить маршруты в регулируемый тариф, подписать соглашение с перевозчиками о применении льгот и скидок на их маршруты, компенсировать перевозчикам стоимость проезда льготников <...> и провести эксперимент", - сказала Кротова.

По ее словам, такую модель планируют внедрить в пяти городских округах: Одинцово, Люберцы, Ленинский, Наро-Фоминск и Чехов. Критериями для отбора территорий являлись количество жителей с правом на льготы, доля коммерческих маршрутов, прирост населения и количество введенных жилищных комплексов с 2018 года.

"Мы проработали с каждым перевозчиком (в пилотных округах - прим. ТАСС) готовность предоставления льгот. <...> Все готовы подписать соглашение и предоставлять льготы и скидки на своих маршрутах", - добавила Кротова.

Она добавила, что льготы на коммерческих маршрутах начнут предоставлять с 1 августа. В настоящее время в Московской области 35% автобусных маршрутов являются коммерческими. При этом 3,5 млн человек - 45% населения - не могут воспользоваться льготами и скидками на проезд. Кроме того, по словам Кротовой, за 4 года запрос жителей на льготный проезд увеличился на 80%.