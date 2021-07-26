Около 67 тыс. жителей Подмосковья получили с начала года социальную помощь

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Государственная социальная помощь была оказана порядка 67 тыс. жителям Московской области с начала года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"С начала года государственная социальная помощь была оказана порядка 67 тыс. жителям, проживающим в Подмосковье. Ее получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители. Для получения социальной помощи жителям необходимо подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг", - приводятся слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, размер выплат будет рассчитан исходя из сведений о доходах за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Жители также могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела или для выхода из трудной жизненной ситуации, размер помощи составляет от 60 до 250 тыс. рублей.