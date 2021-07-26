Жители Подмосковья смогут сэкономить до 35% от трат на поездки в месяц по карте "Тройка"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Программа лояльности поездок по транспортной карте "Тройка" заработала в Подмосковье. Благодаря этому пассажиры смогут экономить до 35% от трат за поездки в месяц. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области начала работать программа лояльности поездок по карте "Тройка". Теперь обладатели карты ежемесячно могут сэкономить до 35% на поездках. Минимальный размер скидки составляет 7%. Величина экономии зависит от числа поездок пассажира, а расчетный период составляет 30 дней. Чем больше совершено поездок в этот период, тем больше будет скидка", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что оплата проезда картой "Тройка" в подмосковных автобусах работала с февраля. За это время с помощью "Тройки" проезд оплатили 1,5 млн раз.

"Жителям области и Москвы удобно оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта. Система лояльности на поездки в областных автобусах уже привычна жителям Подмосковья и работает по следующему принципу: чем больше ездишь, тем меньше платишь. Теперь ежемесячно на поездках можно экономить более 400 рублей, а в год экономия составит свыше 4,8 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

По данным пресс-службы, в настоящее время оплатить проезд "Тройкой" можно более чем на 700 маршрутах "Мострансавто".