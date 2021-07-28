Более 420 тыс. пенсионеров Подмосковья оформили компенсацию по оплате вывоза мусора

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 420 тыс. пенсионеров Московской области оформили компенсацию по расходам за вывоз отходов. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"В Московской области 422 тыс. пенсионеров получают ежемесячную денежную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Размер компенсации составляет от 30% до 100% и зависит от возраста пенсионера" - процитировали в министерстве слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе пояснили, что пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность и вышедшие на пенсию, могут получить 30% компенсации, жители старше 70 лет - 50%, а жителям 80 лет и старше компенсируются 100% расходов за вывоз мусора. Подать заявление на услугу можно электронно через региональный портал госуслуг.