Долг по зарплате на 450 млн рублей погасили в Подмосковье за полгода

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате в Подмосковье на 450 млн рублей за шесть месяцев этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области по итогам коллегии ведомства за первое полугодие.

"В результате принятых мер реагирования органами прокуратуры области за истекший период 2021 года погашена задолженность по заработной плате перед работниками на сумму более чем 450 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

За полгода органами прокуратуры выявлено 1 167 нарушений законодательства об оплате труда (почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2020 года), в целях устранения которых в суды направлено 105 исков о взыскании зарплаты. К дисциплинарной ответственности привлечены 269 человек, к административной - 199 человек, возбуждено 15 уголовных дел.

Всего прокуроры выявили 3,4 тыс. нарушений законодательства о трудовых правах, возбуждено 20 уголовных дел, 859 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 482 человека - к административной.