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В Подмосковье назвали победителя второго розыгрыша квартиры среди вакцинированных

Он стал обладателем квартиры площадью около 40 кв. м в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе региона

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Победителя второго конкурса "Вакцина наша, квартира ваша!", в рамках которого разыгрывалась квартира в Ленинском округе среди прошедших вакцинацию в Московской области с 25 июня по 30 июля , определили в Подмосковье во время прямого эфира на телеканале "360".

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Как рассказала в эфире замминистра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова, для участия в розыгрыше зарегистрировались почти 75 тыс. участников.

В этот раз призом стала квартира площадью около 40 кв. м в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе Подмосковья. Победитель был выбран методом подбора случайных цифр. В результате обладателем квартиры стала Кристина Александровна.

Принять участие в конкурсе мог любой гражданин РФ старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Обязательное условие для участия в розыгрыше квартиры - прохождение вакцинации от COVID-19 в пунктах Подмосковья первым компонентом вакцины в период с 25 июня по 30 июля.

Ранее в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в Серпухове среди привившихся первым компонентом вакцины с 15 по 25 июня.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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