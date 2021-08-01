В Подмосковье назвали победителя второго розыгрыша квартиры среди вакцинированных

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Победителя второго конкурса "Вакцина наша, квартира ваша!", в рамках которого разыгрывалась квартира в Ленинском округе среди прошедших вакцинацию в Московской области с 25 июня по 30 июля , определили в Подмосковье во время прямого эфира на телеканале "360" .

Как рассказала в эфире замминистра здравоохранения Подмосковья Нина Свешникова, для участия в розыгрыше зарегистрировались почти 75 тыс. участников.

В этот раз призом стала квартира площадью около 40 кв. м в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе Подмосковья. Победитель был выбран методом подбора случайных цифр. В результате обладателем квартиры стала Кристина Александровна.

Принять участие в конкурсе мог любой гражданин РФ старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Обязательное условие для участия в розыгрыше квартиры - прохождение вакцинации от COVID-19 в пунктах Подмосковья первым компонентом вакцины в период с 25 июня по 30 июля.

Ранее в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в Серпухове среди привившихся первым компонентом вакцины с 15 по 25 июня.