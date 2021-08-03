В Подмосковье из-за ливня повалило 15 деревьев, повреждены пять автомобилей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пятнадцать деревьев в пяти городах Московской области повалены из-за ливня, в результате повреждены пять автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Минувшей ночью в результате ливня произошло падение 15 деревьев в Клину, Ленинском, Жуковском, Чехове и Электрогорске, повреждено пять автомобилей. Кроме того, в 13 населенных пунктах Подмосковья произошло отключение электроснабжения, в настоящее время оно восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подтопленных участков нет, также нет погибших и пострадавших.

Минувшей ночью в столичном регионе прошел ливень, ГУ МЧС по Москве ранее распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в отдельных районах столицы 2 августа, грозе и порывах ветра до 12-17 м/с.