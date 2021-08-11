Более чем на 40% выросло количество полетов санавиации в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Около 450 полетов совершила санитарная авиация в Московской области с начала года, это более чем на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Санитарная авиация позволяет оперативно доставить пострадавшего в больницу вне зависимости от дорожной ситуации и удаленности медицинской организации. Благодаря системе "Ночной старт" вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток. В этом году санавиация выполнила 449 вылетов, это на 136 больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что чаще всего медицинские вертолеты применяются для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в ДТП. В основном санавиация доставляет пострадавших в медучреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, Химок. При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием.