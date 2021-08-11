План по ремонту систем газоснабжения в домах Подмосковья выполнили почти на 60%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Газовое оборудование с начала года отремонтировали в 290 многоквартирных домах (МКД) Московской области, что составляет около 60% от планов на текущий год. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В 2021 году по состоянию на начало августа газовое оборудование уже отремонтировано в 290 домах. Всего в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Московской области на 2021 год в Подмосковье запланировано заменить систему газоснабжения почти в 500 МКД", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что программа капремонта по замене системы газоснабжения в многоквартирных домах реализуется в Московской области с 2016 года. За это время оборудование отремонтировали почти в 700 домах.

"Московская область занимает первое место по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения, а также является одним из первых регионов, который начал проводить работы по ремонту системы газоснабжения в рамках программы капитального ремонта", - привели в пресс-службе слова министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского.