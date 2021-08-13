Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос в два раза

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 19,5 тыс. человек воспользовались речными маршрутами в Московской области с начала навигации, это в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В этом году количество пассажиров речных маршрутов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент водными маршрутами воспользовалось более 19,5 тыс. человек, а за весь прошлый сезон было перевезено свыше 20,5 тыс. пассажиров", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что в текущем сезоне водная пассажирская навигация осуществляется шестью речными судами в Серпухове, Лыткарине, Коломне и в Химках. Наибольшей популярностью пользуется речной маршрут в Лыткарине - в этом году им уже воспользовались свыше 10 тыс. человек.

"Ежегодно сезонные речные маршруты пользуются спросом у жителей и позволяют сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам", - добавил Гержик.

В министерстве рассказали, что сезон водной пассажирской навигации начался 1 мая. Он продлится до октября или ноября в зависимости от маршрута. Проезд на речных судах можно оплатить наличными, социальными, транспортными и бесконтактными банковскими картами.