МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первая интеллектуальная система светового сопровождения пешеходов заработала на нерегулируемом пешеходном переходе в Красногорске, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье установили первую интеллектуальную систему светового сопровождения пешеходов. Комплекс оборудовали на нерегулируемом переходе на улице Маяковского в Красногорске", - говорится в сообщении.

Поясняется, что при движении пешехода загорается светодиодный прожектор с направленной подсветкой. Детекторы на базе технологии компьютерного зрения определяют координаты движения пешеходов, вплоть до остановки и движения в обратном направлении.

В министерстве отметили, что интеллектуальная система подсветки позволит водителю заранее заметить пешехода и вовремя затормозить.