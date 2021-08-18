Число высокоточных МРТ-исследований в больнице Зеленограда увеличилось на 80%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Количество проводимых высокоточных МРТ-исследований в городской клинической больнице (ГКБ) имени М. П. Кончаловского в Зеленограде в Москве увеличилось на 80% за первые полгода работы аппарата. Всего на новом магнитно-резонансном томографе проведено уже около 2,2 тыс. исследований, сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"ГКБ имени М. П. Кончаловского в Зеленограде стала первым московским стационаром, где был введен в эксплуатацию уникальный по своим возможностям магнитно-резонансный томограф, закупленный по контракту жизненного цикла. За первые полгода его работы было обследовано более 1 500 пациентов - это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для пациентов это означает, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, высокоточная МРТ-диагностика в стационаре стала доступнее почти в два раза", - говорится в сообщении.

Аппарат может эксплуатироваться в более высоком темпе и по условиям контракта работать без перерывов на техническое обслуживание и ремонт, что положительно сказалось на количестве проведенных обследований. На нем было выполнено более тысячи МРТ-исследований суставов, почти 500 исследований головного мозга, в том числе более 100 из них - с контрастом, более 250 исследований пояснично-крестцового отдела позвоночника и другие.

"Приобретаемая диагностическая аппаратура после ввода в эксплуатацию подключается к единому радиологическому информационному сервису ЕРИС ЕМИАС. Он объединяет аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. Благодаря этому медицинские изображения и протоколы заключений доступны врачам, работающим в единой цифровой платформе", - отметила пресс-служба.

Контракты жизненного цикла - новый для столичного здравоохранения формат закупок медицинской техники, согласно которому поставщик гарантирует работоспособность оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации. Благодаря контракту жизненного цикла удается значительно повысить доступность диагностической медицинской помощи для пациентов. Всего по контрактам жизненного цикла для московских больниц и поликлиник уже закуплены 105 аппаратов МРТ, в том числе аналогичные функционирующему в ГКБ имени М. П. Кончаловского. Все поставки оборудования планируется завершить к 2023 году.