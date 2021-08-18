Более 4 млн рублей в виде кешбэка получили жители Подмосковья за онлайн-оплату ЖКУ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 4 млн рублей "коммунального кешбэка" получили жители Московской области за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир". Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Более 4 млн рублей вернули себе жители Подмосковья по акции "Кешбэк "Мир". Люди видят, что расчеты в отрасли ЖКХ становятся более понятными, что добросовестные плательщики получают преимущества", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Как уточнили в пресс-службе, кешбэк уже получили порядка 52 тыс. человек.

Кешбэк можно получить за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему "Мир". Кроме того, оплачивать коммунальные услуги нужно через личный кабинет на сайте единого информационно-расчетного центра МособлЕИРЦ или мобильное приложение.

Акция по возвращению "коммунального кешбэка" была запущена в Подмосковье в июле.