Более 3 млн жителей Подмосковья получили бонусы за оплату ЖКХ через онлайн-сервисы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 3 млн жителей Московской области получили бонусные купоны на товары и услуги за своевременную и полную оплату жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ по программе "Коммунальный бонус". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 мая текущего года запущена программа с преференциями "Коммунальный бонус". На сегодняшний день более 3 млн пользователей личного кабинета "МособлЕИРЦ онлайн" воспользовались купонами на скидки от партнеров программы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в рамках программы в настоящее время представлено 35 предложений от партнеров по категориям: спорт, красота и здоровье, онлайн-покупки, образование и досуг, домашние питомцы. Всего за весь период реализации программы были представлены бонусы от 56 компаний, среди которых "Сбер", METRO, LG, "Литрес" и онлайн-кинотеатр IVI.

В пресс-службе также рассказали про алгоритм программы: после онлайн-оплаты через личный кабинет МособлЕИРЦ плательщик автоматически попадает на страницу "Коммунального бонуса", где может выбрать любое интересное предложение от партнеров.

Оплатить услуги ЖКХ онлайн можно в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МособлЕИРЦ или в мобильном приложении "МособлЕИРЦ онлайн".