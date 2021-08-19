Бесплатные автобусы будут курсировать для гостей фестиваля "Jazzовые сезоны" в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бесплатные автобусы из Москвы в музей-заповедник "Горки Ленинские" на время VII Международного фестиваля "Jazzовые сезоны" будут курсировать каждые полчаса. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

Фестиваль под художественным руководством саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана пройдет 21 и 22 августа.

"Мы уменьшаем интервал. Если раньше шаттлы ходили один раз в час, то в этом году они будут каждые полчаса ходить", - сказала она. Директор фестиваля Роман Христюк уточнил, что первый шаттл от метро Домодедово будет отправляться в 13:00, последний - в 22:30 - от заповедника.

Хедлайнером смотра по традиции станет Московский джазовый оркестр Бутмана. Несмотря на пандемию, опен-эйр сохранил международный статус: в этом году в нем примут участие кубинско-американское трио Альфредо Родригеса и группа гитариста Рузвельта Колье из США. Также выступят пианист и вокалист Олег Аккуратов, певица Fantine, LRK Трио, проект певицы Кристины Ковалевой "Христя в Намистi", Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Георгия Гараняна и другие.

Площадкой фестиваля станет большая поляна усадьбы. "Будет фудкорт и большое количество различных активностей: хоккейная школа Вячеслава Фетисова, школа настольного тенниса Максима Шмелева", - рассказал Бутман. Также пройдут мастер-классы по живописи и другим видам искусства. Впервые будет работать специальная зона для собак, если кто-то из гостей захочет приехать с питомцем.