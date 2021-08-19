Приговоренных к обязательным работам привлекли к борьбе с борщевиком в Подмосковье

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около 50 осужденных за нетяжкие правонарушения и приговоренных к обязательным работам привлекли к работам по покосу борщевика. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Работы по удалению борщевика в регионе сегодня также выполняют 50 осужденных за нетяжкие правонарушения и приговоренные к обязательным работам. Они работают в 11 городских округах Московской области. Наибольшее количество осужденных - девять человек - работают в Истринском городском округе, восемь - в Клину, по шесть человек - в Волоколамском, Талдомском городских округах и Щелково", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что привлеченные к работам скашивают растения и выкапывают их корни. Каждому работнику выданы средства индивидуальной защиты, инструмент и оборудование, а также проведено обучение и даны рекомендации о мерах безопасности при обработке опасных растений.

По словам министра, практика привлечения осужденных к работам будет продолжена. "В дальнейшем планируется привлечь на обязательные работы по покосу борщевика в Подмосковье до 275 осужденных. Работы с их помощью будут вестись в 22 городских округах Московской области", - отметил Воскресенский.