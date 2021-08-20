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Около 70 музыкальных школ Подмосковья получили новые инструменты

К концу года количество школ с новыми инструментами может превысить 100

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 70 музыкальных школ Московской области получили новые инструменты в рамках обновления инструментально-технической базы по нацпроекту "Культура". До конца года количество школ, в которых появятся новые инструменты, превысит 100, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"В Московской области продолжается оснащение детских школ искусств. Новые музыкальные инструменты поступили уже в 68 детских музыкальных школ. До конца года мы завершим эту работу и оснастим инструментами 101 музыкальную школу", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что обновление инструментально-технической базы детских школ искусств проводится в рамках реализации национального проекта "Культура".

По ее словам, масштабное обновление музыкальных инструментов открывает новые возможности для развития творческих способностей детей в Подмосковье.

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