В школах Подмосковья 1 сентября линейки пройдут в очном формате на открытом воздухе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/.Торжественные линейки в честь Дня знаний пройдут в школах Подмосковья в очном режиме и на открытом воздухе. Об этом сообщила в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

"Первого сентября у нас открывает 1 260 школ, почти 1 400 детских садов, 40 колледжей и пять вузов. <...> Что касается линеек - они пройдут очно, на открытом воздухе, с участием родителей и соблюдением всех мер безопасности. У нас в этом году почти миллион школьников", - сказала Каклюгина.

Она добавила, что 1 сентября в Московской области отроются 22 новые школы, шесть детских садов и пять "палисадиков".

"Что касается школ, то 14 из них построены за счет бюджета Московской области и восемь - за счет внебюджетных источников. Во все 22 школы подобраны команды педагогов. С каждым директором мы побеседовали, и у каждого есть понимание, как организовать работу", - уточнила Каклюгина.

По ее словам, после завершения работ по капитальному ремонту 1 сентября в регионе откроются 14 школ и семь детских садов.