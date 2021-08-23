Подмосковные музеи удостоились награды конкурса Tripadvisor

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Музеи Московской области стали обладателями награды конкурса Traveller's Choice 2021 года, который проводила туристическая платформа Tripadvisor. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.

"Музей истории со вкусом "Коломенская пастила" и музей "Калачная" в числе государственных музеев, таких как "Мелихово", "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей, "Мураново", Зарайский кремль, а также Коломенский кремль как объект показа, стали обладателями престижной награды Traveller's Choice - 2021 портала Tripadvisor", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награда Travellers' Choice присуждается достопримечательностям и развлечениям, которые регулярно получают отличные отзывы путешественников на сайте Tripadvisor.

В ведомстве отметили, что Московская область также принимает участие в конкурсе журнала National Geographic Traveler "Сокровища России", итоги которого будут представлены до 8 ноября 2021 года. "Подмосковье [на конкурс] номинировало Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи в категории "Народный промысел", "Разрез гжельского яруса" в категории "Природный объект", монастырь в "Новом Иерусалиме" в категории "Культурно-исторический объект", парк "Патриот" в категории "Общественное пространство" и коломенскую пастилу в номинации "Национальная кухня", - добавляется в материале.