Инновационный лабораторно-промышленный корпус № 4 построят на площадке ОЭЗ "Алабушево"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проект строительства инновационного лабораторно-промышленного корпуса по сборке корпусов приборов из листового металла в Зеленограде утвержден Москомэкспертизой. Реализация такого объекта на территории "Технополиса "Москва" на площадке ОЭЗ "Алабушево" позволит создать 250 рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"В лабораторно-промышленном корпусе № 4 на площадке "Алабушево" в Зеленоградском административном округе Москвы, общая площадь которого составит порядка 14,4 тыс. кв. м, будет осуществляться изготовление и сборка корпусов приборов из листового металла, а также изготовление высокотехнологичных деталей для машиностроения. В состав комплекса войдут производственно-складское помещение, участок окраски, помещения для сборки корпусов приборов и размещения службы контроля качества, медпункт, диспетчерская, административные и санитарно-бытовые помещения. Реализация данного проекта позволит создать 250 новых рабочих мест", - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Будет реализована возможность устройства рабочих мест для инвалидов. Для этого на территории и в здании обеспечат условия беспрепятственного и безопасного передвижения.