Более 2 млн пенсионеров Подмосковья получат выплату в 10 тыс. рублей в сентябре

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 2 млн пенсионеров Московской области уже в сентябре получат единовременную президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"Каждый пенсионер в Подмосковье уже в сентябре получит единовременную президентскую выплату в размере 10 тыс. рублей. Ранее ее анонсировал президент России Владимир Владимирович Путин. <...> В Московской области ее получат более 2 млн пенсионеров", - сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что выплата пенсионерам поступит автоматически. Ее получат все жители, получающие пенсию по состоянию на 31 августа этого года, в том числе и военные пенсионеры.

22 августа Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тыс. рублей. Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, на эти выплаты потребуется порядка 500 млрд рублей из бюджета РФ.