Почти 50 учреждений Подмосковья примут участие в программе "Пушкинская карта"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Почти 50 государственных и муниципальных учреждений Московской области примут участие в программе для молодежи "Пушкинская карта", в рамках которой можно оформить специальную банковскую карту для приобретения билетов на культурные мероприятия за государственный счет. Об этом сообщил в среду начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы Министерства культуры Подмосковья Олег Дядьков.

"В Подмосковье, как и во всей стране, были определены пилотные учреждения на этот год, у нас их 47. <…> У нас участвуют 18 государственных учреждений и 29 муниципальных учреждений", - сказал Дядьков о программе "Пушкинская карта" в ходе заседания комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в Подмосковье.

Он отметил, что "Пушкинскую карту" сможет получить россиянин в возрасте от 14 до 22 лет. В Подмосковье ее смогут оформить около 600 тыс. человек. Для получения карты необходимо установить мобильное приложение "Госуслуги" и пройти регистрацию. Средства будут поступать на виртуальную карту "Мир", также ее можно будет получить в пластиковом виде.

"Не все мероприятия подходят под "Пушкинскую карту". Есть критерии, которые установлены Министерством культуры Российской Федерации. Например, это наличие в репертуаре народных произведений, а также русской, отечественной и зарубежной классики. Это наличие коллекций, если мы говорим про музеи, предметов материального мира, которые не зависят от времени создания, имеет национальное, общемировое признание, а также историческую, художественную, научную ценность", - добавил Дядьков.

По его словам, отбор учреждений и мероприятий осуществляет экспертный совет, который также создан в Подмосковье. В него вошли министр культуры Московской области Елена Харламова, директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский, директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко, директор музея-заповедника "Зарайский кремль" Кирилл Кондратьев, директор "Мособлкино" Евгений Сарамуд.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги на них будет перечислять государство. В 2021 году на каждую карту будет зачислено по 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта будет действовать на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно с 1 сентября в личном кабинете на портале госуслуг. В программе примут участие более 800 государственных и частных организаций культуры, их число в дальнейшем будет расти. На первый этап реализации программы правительством Российской Федерации выделено 3,9 млрд рублей.