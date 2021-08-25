Акция "Ночь кино" в Подмосковье пройдет на 250 площадках

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. День российского кинематографа в Подмосковье отметят участием во Всероссийской акции "Ночь кино". Жители смогут посмотреть фильмы на 250 площадках, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

"27 августа - главный день в году для всех профессионалов и ценителей отечественного кинематографа - День российского кино. Московская область отметит его традиционным участием во Всероссийской акции "Ночь кино", которая в этом году пройдет 28 августа. В рамках акции у жителей региона есть прекрасная возможность бесплатно посмотреть новейшие российские картины", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в этом году одновременно на 250 площадках будут демонстрировать фильмы для семейного просмотра: сказку-фэнтези "Конек-Горбунок", семейную драму "Пальма" и фильм-катастрофу "Огонь". Подмосковье примет участие в акции шестой год подряд. Начало сеансов в 20:00. "При поддержке Министерства культуры Московской области в подмосковных муниципальных учреждениях культуры проводятся бесплатные кинопоказы, специальные показы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, с начала года киносеансы в рамках этой программы посетили более 65 тыс. зрителей", - отметили в министерстве.

Кроме того, летом в Подмосковье организованы уличные кинотеатры, в репертуаре которых как новинки российского кино, так и советская классика. Так, шестой год подряд в регионе реализуются проекты "Кинопарк" и "Кинопаркинг" - демонстрация кинолент происходит на больших экранах под открытым небом. В 2021 году на сеансах в "Кинопарках" и "Кинопаркинге" побывали более 23 тыс. зрителей.

"Подмосковье - излюбленное место для съемок у кинематографистов, благодаря большому количеству самых разнообразных локаций и развитой инфраструктуре. С появлением в регионе кинокомиссии Московской области организовывать съемочный процесс стало проще и удобней, потому что все согласования можно получить через "службу одного окна". Число заявок на съемки постоянно увеличивается: в 2021 году содействие оказано уже 80 проектам, в числе которых многосерийные художественные фильмы "Склифосовский", "Реальные пацаны" и полнометражный документальный фильм под рабочим названием "Библиотека Ивана Грозного" и другие", - добавили в пресс-службе.

Также в Минкультуре Московской области отметили, что ежегодно в регионе открываются новые кинозалы. Так, в 2021 году еще пять учреждений культуры получили субсидии на переоборудование в результате конкурса Фонда кино. Новые кинотеатры появятся в городских округах Королеве, Люберцах, Одинцовском и Сергиево-Посадском до конца декабря. Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых 12 подмосковных учреждений культуры уже провели переоснащение.