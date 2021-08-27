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Проектирование по реабилитации 12 малых рек ведется в Подмосковье

60 км рек очистили с 2012 года в Московской области

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Власти Подмосковья разрабатывают проекты по реабилитации и очистке 12 малых рек. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"Мы сегодня находимся в стадии проектирования 12 первых очередных малых рек, которые требуют реабилитации и расчистки. Это более серьезный комплекс работ, связанный с уборкой донных отложений, серьезные проектные работы, анализируются состояние водного объекта, а самое главное реабилитация подразумевает под собой восстановление экологического и биоразнообразия водного объекта", - сказал Разин.

Он отметил, что с 2012 года в Московской области очистили 60 км рек. В этом году будет очищено около 12 км рек, в том числе в 2021 году приступили к расчистке реки Клязьмы на территории городских округов Мытищи, Пушкинский и Королев. В ближайшее время приступят к расчистке реки Воймеги в Рошале и Малаховского озера в Люберцах.

"В следующем году мы продолжим расчистку Клязьмы, Воймеги. Кроме этого, начнем чистить речку Гуслицу в Егорьевске, речку Петрицу в городском округе Подольск. Всего только за эти два года мы расчистили порядка 60 км рек", - добавил Разин.

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